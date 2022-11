PRONOS PARIS RMC Les paris sur Japon – Costa Rica du 27 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Japon bat le Costa Rica sans encaisser de but (1.96)

Avec cette gifle reçue contre l’Espagne (7-0), le Costa Rica n’a semble-t-il pas les armes pour aller plus loin dans la compétition alors que c’est tout le contraire pour les Japonais qui ont réalisé une des plus grosses surprises de cette édition en renversant l’Allemagne. Le Japon était mené 1-0 avant d’égaliser puis de l’emporter (2-1) dans une rencontre incroyable. Les Samouraïs Bleus sont donc en bonne posture pour se qualifier en huitièmes de finale, ce qu’ils étaient déjà parvenus à faire il y a quatre ans. C’est donc avec confiance que je miserais sur le succès du Japon. Pour faire gonfler la cote je vous propose même de parier sur cette victoire des Japonais sans encaisser de but.

Les autres pronostics sur Japon – Costa Rica :

Le pari sûr : le Japon bat le Costa Rica (1.44)

Le pari de folie : le Japon gagne 2-0, 3-0 ou 4-0 (3.00)

Le buteur : Daizen Maeda (Japon) (3.05)

Le MYMATCH : le Japon gagne la rencontre par au moins deux buts d’écart et n’encaisse pas de but (2.80)

