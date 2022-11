PRONOS PARIS RMC Les paris sur Japon - Espagne du 1e décembre - Coupe du monde

Notre pronostic: l'Espagne bat le Japon sans encaisser de but (2.05)

On peut considérer que l'Espagne est qualifiée pour les 1/8 de finale à 99 %. Pour passer à la trappe, la Roja devrait perdre contre le Japon pendant que le Costa Rica s'imposerait face à l'Allemagne. Autant dire qu'il s'agirait d'un scénario hallucinant et fort peur probable. Logiquement, les Espagnols termineront en tête du groupe et affronteront une sélection abordable au prochain tour. Quant aux Japonais, ils doivent sacrément se mordre les doigts. Après leur exploit face aux Allemands, ils auraient dû assurer la qualification pour les 1/8 dès leur deuxième match. Mais ils ont trouvé le moyen de s'incliner face au Costa Rica qui venait d'en prendre sept face à l'Espagne... et de faire perdre beaucoup d'argent aux parieurs. Un nul pourrait suffire aux Nippons si les Allemands ne gagnent pas facilement contre les Costariciens. Le risque pour les Japonais est donc bien réel. Mon intuition m'incite à vous proposer une petite victoire espagnole, 1-0 ou 2-0. A vous de voir !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Japon - Espagne:

Pari sûr: l'Espagne gagne (1.41)

Pari de folie: l'Espagne gagne 1-0/2-0 (3.40)

Buteur: Morata (2.25)

MyMatch: l'Espagne gagne sans encaisser de but, Morata ou Ferran Torres marque (2.75)

