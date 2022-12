PRONOS PARIS RMC Les paris sur la finale Argentine – France du 18 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : la France gagne la finale contre l’Argentine (1.90)

La grande finale de la Coupe du Monde a lieu aujourd’hui et la France va défendre son titre face à l’Argentine. Vainqueurs en 2018, les Français ont l’avantage d’avoir l’expérience de ce grand rendez-vous. Après avoir éliminé la Pologne, l’Angleterre et le Maroc les Bleus devront se sortir du piège argentin. Tout n’avait pas été simple en Russie face à l’Albiceleste. Les hommes de Didier Deschamps s’étaient imposés (4-3) grâce à un but extraordinaire de Benjamin Pavard, un pénalty d’Antoine Griezmann et un doublé de Kylian Mbappé dans une rencontre qui l’avait révélé aux yeux du monde entier. Cette fois l’Argentine est mieux préparée. Elle a sorti difficilement l’Australie (2-1) puis les Pays-Bas aux tirs au but. Cela a été plus « facile » face à la Croatie grâce à une efficacité redoutable devant le but adverse (3-0). Cependant je pense que les Bleus, à la différence de toutes les autres sélections citées, savent subir et punir. La cote de 2.85 de la France qui gagne dans le temps réglementaire est tentante. Mais je me couvrirais avec celle des Français qui soulèvent le trophée que ce soit au terme des quatre-vingt-dix minutes, après la prolongation ou aux tirs aux buts.

Les autres pronostics :

Le pari de folie : match nul dans le temps réglementaire (3.10)

Le pari sûr : moins de 1,5 but à la mi-temps (1.24)

Le buteur : Mbappé ou Giroud (1.90)

Le MYMATCH : la France ne perd pas contre l’Argentine, nul à la pause et moins de 3,5 buts (2.80)

