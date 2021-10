PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lazio Rome – Marseille du 21 octobre – Ligue Europa

Notre pronostic : la Lazio bat Marseille et au moins quatre buts dans la rencontre (4.20)

Les Marseillais ont beau s’être relancés avec une victoire face à Lorient (4-1), ils sont très loin d’être favoris à Rome. Les joueurs de Sampaoli sont tout de même remis en jambes car c’était compliqué avant la trêve internationale avec une série de quatre rencontres sans victoire. Avec le système de jeu et l’esprit combatif, on risque de voir un gros match au Stadio Olimpico. La Lazio reste sur un très beau succès, bien que controversé, face à l’Inter en Série A (3-1). Ils ont débuté cette phase de poule par une victoire et une défaite alors que l’OM a réalisé deux nuls. Je vois les Romains s’imposer chez eux mais je pense qu’on va voir un beau spectacle. Je vous conseille donc un pari de folie avec ce succès et au moins quatre buts dans la rencontre pour plus que quadrupler la mise (4.20).

Les autres pronostics sur Lazio – Marseille :

Pari du jour : la Lazio s’impose (1.80)

Pari sûr : la Lazio ne perd pas et au moins un but (1.29)

Buteur : Immobile marque (2.00)

MyMatch : la Lazio s’impose, les deux équipes marquent et but d’Immobile (4.30)

Les autres options :

Nul entre le Betis Séville et le Bayer Leverkusen (3.80)

Nul entre Ludogorets et Braga et les deux équipes marquent (4.10)

Cote totale des trois paris de folie : 65.44