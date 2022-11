PRONOS PARIS RMC Les paris sur le groupe B

Notre pronostic: quelles équipes vont se qualifier ?

L'Angleterre fait l'unanimité pour terminer en tête de son groupe (1.35). Pour la seconde place, Coach Courbis voit une surprise avec l'Iran, moins dépaysé au Qatar que les Gallois et les Américains et beaucoup plus habitué aux conditions climatiques. Benoît Boutron et moi voyons plutôt les Américains atteindre les 1/8 de finale. Mais tous les autres membres de la Dream Team des Paris RMC sont convaincus que le Pays de Galles sortira du groupe.

Eric Di Meco

1e - Angleterre (1.35)

2e - Pays de Galles

Lionel Charbonnier

1e - Angleterre (1.35)

2e - Pays de Galles

Jérôme Rothen

1e - Angleterre (1.35)

2e - Pays de Galles

Rolland Courbis

1e - Angleterre (1.35)

2e - Iran

Christophe Paillet

1e - Angleterre (1.35)

2e - Etats-Unis

Yohan Bredow

1e - Angleterre (1.35)

2e - Pays de Galles

Benoît Boutron

1e - Angleterre (1.35)

2e - Etats-Unis

