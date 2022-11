PRONOS PARIS RMC Les paris sur le groupe G

Notre pronostic: quelles sélections vont se qualifier ?

Les pronos sur le Groupe G

Comment ne pas placer en tête de son groupe le pays que nous voyons être sacré champion du monde le 18 décembre prochain ? Pour le Brésil (1.35) ... c'est du sept sur sept ! En revanche, nous ne sommes pas d'accord sur l'identité de la sélection qui accompagnera la Seleçao en 1/8 de finale. Eric Di Meco, Lionel Charbonnier, Jérôme Rothen et Benoît Boutron sont convaincus de la qualification des Lions Indomptables. Lionel Charbonnier, Yohan Bredow et moi estimons que le Serbie sortira du groupe et pourrait même créer une jolie surprise en allant plus loin que les 1/8 de finale.

Eric Di Meco

1e - Brésil (1.35)

2e - Cameroon

Lionel Charbonnier

1e - Brésil (1.35)

2e - Cameroon

Jérôme Rothen

1e - Brésil (1.35)

2e - Cameroon

Rolland Courbis

1e - Brésil (1.35)

2e - Serbie

Christophe Paillet

1e - Brésil (1.35)

2e - Serbie

Yohan Bredow

1e - Brésil (1.35)

2e - Serbie

Benoît Boutron

1e - Brésil (1.35)

2e - Cameroun

