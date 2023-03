PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Angers du 18 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Lens mène à la mi-temps et bat Angers par au moins deux buts d’écart (2.00 via MYMATCH)

Que la fin de saison risque d'être pénible pour le SCO. Les Angevins n'ont, en effet, plus gagné le moindre match en Ligue 1 depuis six mois ! Entre les problèmes en interne et les départs de leurs meilleurs joueurs lors du mercato hivernal, les voilà bloqués à la place de lanterne rouge avec 10 petits points au compteur. Ce déplacement à Lens n'annonce ainsi rien de bon. D'autant plus que les Sang et Or se sont relancés, avec la manière, à Clermont la semaine dernière. À la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions, les joueurs de Franck Haise n'ont pas le droit à l'erreur dans ce type de rencontre. Porté par son public, Lens devrait rapidement prendre les devants pour finalement s'imposer par au moins deux buts d'écart.

