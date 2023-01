PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Auxerre du 14 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Lens bat Auxerre (1.33)

Match très déséquilibré sur le papier entre le 2e et le 18e de Ligue 1. Lens est l'une des très rares équipes en Europe comptant 100 % de victoires à domicile cette saison (9 sur 9). Il serait hallucinant que cela soit Auxerre qui mette fin à cette magnifique série alors que les Bourguignons viennent de se faire humilier à l'Abbé Deschamps par Toulouse: 0-5 ! Par ailleurs, l'AJA est la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur avec seulement quatre points pris en neuf déplacements. Dans ces conditions, je suis convaincu que les "Sang et Or" vont une nouvelle fois régaler leur public (après le 3-1 face au Paris-SG) et malheureusement enfoncer un peu plus les Auxerrois. Alors banco sur le Racing ! Et si vous souhaitez faire grimper la cote, osez les deux buts d'écart (1.90), voire les trois (3.30). A vous de voir !

Fiabilité : 95 %

