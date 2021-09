PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Lille du 18 septembre - Ligue 1

Notre pronostic : Lens ne perd pas face à Lille et les deux équipes marquent (2.30)

Les Lillois se sont montrés très maladroits cette semaine en Ligue des Champions. Ils n’ont pas su concrétiser leurs nombreuses occasions face à Wolfsbourg qui était réduit à dix et ont concédé un nul (0-0). Il faudra gommer ces carences offensives pour lancer enfin leur saison en Ligue 1. Le LOSC n’a remporté qu’un seul match depuis le début de saison. C’était face à Montpellier. Avec une 12e place et seulement cinq points de pris, le champion de France ne fait honneur à son statut. Les Lensois, eux, sont invaincus avec trois nuls et deux victoires qu’ils sont allés chercher à Monaco et à Bordeaux. Même si à domicile ils sont moins performants, je ne pense pas qu’ils perdront ce derby. Je vois également les deux équipes marquer. Un combiné intéressant coté à 2.30 !

Les autres pronostics sur Lens-Lille :

Le pari de folie : Lens s'impose et les deux équipes marquent (4.60)

Le pari sûr : Lens ne perd pas (1.41)

Le buteur : Ganago marque (3.60)

MyMatch : Lens ne perd pas et Ganago ou Sotoca marque (2.35)

Les autres options :

Mönchengladbach s’impose à Augsbourg (1.84)

Hoffenheim s’impose sur la pelouse de l’Arminia Bielefeld (2.05)

Mayence bat Fribourg (2.05)

Wolverhampton bat Brentford (1.90)

Cote totale des cinq paris du jour : 33.79