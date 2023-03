PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Lille du 4 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Lille ne perd pas à Lens et les deux équipes marquent (2.35)

Lille a été la première équipe de Ligue 1 à faire tomber Lens (1-0) le 19 octobre dernier au stade Pierre Mauroy. Lille pourrait être, selon moi, la première équipe de Ligue 1 à obtenir un nul à Bollaert cette saison. En effet, le Racing a remporté onze matches sur douze et n’a perdu que contre Nice (1-0) le 1e février. Les « Sang et Or » traversent cependant une période délicate et n’ont battu que Nantes lors des huit dernières journées de championnat. Ils viennent par ailleurs de se faire éliminer de la Coupe de France par ces mêmes Nantais, à la Beaujoire. On ne peut pas dire que le derby du Nord arrive au bon moment pour les hommes de Franck Haise. En revanche, Lille n’a chuté que deux fois depuis la reprise, à Paris (4-3) et à Nice (1-0) pour sept victoires et quatre nuls. La dynamique me semble favorable au LOSC. Enfin, lors des huit derniers derbies à Bollaert, les Dogues n’en ont perdu qu’un, pour quatre scores de parité et trois succès. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le N2 avec des buts de chaque côté. En résultat sec, j’opte pour le partage des points !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Lens - Lille :

Pari sûr : Lille ne perd pas (1.49)

Pari de folie : match nul (3.40)

Buteur : David (2.80)

MyMatch : Lille ne perd pas, les deux équipes marquent, Openda ou David buteur (3.45)

Les autres options :

Quevilly-Rouen bat Valenciennes (1.88)

Bordeaux bat St Etienne (2.10)

Bastia bat Nîmes (1.88)

Union Berlin bat Cologne (1.92)

Mayence bat Hoffenheim (1.90)

Cote totale pour les six paris du jour : 63.63

