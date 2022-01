PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Marseille du 22 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: nul entre Lens et Marseille (3.45)

Difficile d'envisager un vainqueur entre Lens (7e) et Marseille (3e) ! En effet, l'OM n'a perdu qu'une seule fois cette saison à l'extérieur (à Lille 2-0) et le RCL n'a chuté à domicile que face à Strasbourg (1-0). Les Marseillais restent sur quatre succès consécutifs en déplacement (à Clermont, Nantes, Strasbourg et Bordeaux) et engrangent plus de points hors de leurs bases qu'au Vélodrome. Je ne vois donc pas les hommes de Sampaoli s'incliner à Lens. De leur côté, les "Sang et Or" n'ont plus battu Marseille à Bollaert depuis douze ans et ne comptent que 50 % de succès devant leur public cette saison (5 victoires, 4 nuls et 1 revers). Enfin, comme l'OM a la meilleure défense de Ligue 1 et n'a encaissé que 5 buts à l'extérieur depuis le début de la compétition, je vous propose donc de tenter le nul (3.45) voire le N2 avec moins de 2,5 buts dans le match (2.40). A vous de voir !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 40 %

Les autres pronostics sur Lens - Marseille :

Pari sûr : N2 (1.48)

Pari du jour : N2 et moins de 2,5 buts (2.40)

Buteur : Under marque (3.65)

MyMatch : nul à la mi-temps, N2 et moins de 2,5 buts (3.95)

Les autres options :

