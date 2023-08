PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Rennes du 20 août - Ligue 1

Notre pronostic : Rennes ne perd pas à Lens et les deux équipes marquent (2.20)

Il est difficile de pronostiquer cette rencontre entre deux équipes qui ont vécu un premier match bien différent. Le Stade Rennais a été spectaculaire face à Metz (victoire 5-1) et montre d'emblée qu'il veut jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1. Bruno Genesio dispose d'un effectif particulièrement fourni, avec un secteur offensif impressionnant sur le papier. De quoi aborder ce déplacement à Lens avec la confiance nécessaire. À l'inverse, les Sang et Or ont vécu un cauchemar à Brest dimanche dernier. En effet, après avoir mené 2-0, ils se sont finalement inclinés 3-2. Le collectif souffre encore des départs de Fofana et surtout d'Openda, qui va enfin être remplacé par Elye Wahi. Il va donc falloir un peu de temps aux Lensois pour retrouver leurs repères. Rennes semble ainsi mieux armé pour ne pas perdre ce soir.

Les autres pronostics :

Le pari sûr : plus de 1,5 but dans le match (1.20)

Le pari de folie : match nul (3.70)

Le buteur : Amine Gouiri (3.15)

Le MyMatch : nul à la mi-temps, Rennes ne perd pas et les deux équipes marquent (5.00)

Les autres options :

Reims bat Clermont (1.90)

Monaco bat Strasbourg (1.82)

Aston Villa bat Everton et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

L'Union Berlin bat Mayence (2.00)

Cote totale des cinq paris du jour : 28.91