PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Rennes du 27 août - Ligue 1

Notre pronostic: match nul entre Lens et Rennes (3.60)

Première information... 50 % des dix derniers Lens - Rennes se sont terminés sur un score de parité et sur les huit derniers, le public lensois a vu quatre 0-0. Les "Sang et Or", invaincus après trois journées, vont passer un 2e vrai test après celui, concluant, à Monaco (4-1). Avant cela, le succès 3-2 contre Brest et le 0-0 à Ajaccio ne donnaient guère d'indications sur le véritable niveau du Racing. En revanche, les Bretons n'ont pas encore atteint leur rythme de croisière. La surprenante défaite face à Lorient (1-0) en ouverture du championnat et la victoire (2-1) contre Ajaccio n'ont rien de très rassurant pour Rennes qui nous avait habitués à bien mieux. Le nul 1-1 à Monaco pouvait inciter à l'optimisme mais Lens a été beaucoup plus efficace que le Stade Rennais en Principauté une semaine plus tard. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le nul mais si cela devait pencher d'un côté, je pense que cela sera en faveur du RCL car seul Buksa est forfait parmi les éventuels titulaires alors que Rennes sera privé notamment d'Omari, Majer et Kalimuendo, tandis que Mandanda et Guirassy sont incertains. Le plus raisonnable selon moi serait donc... Lens ne perd pas et moins de 3,5 buts pour doubler la mise (1.92). A vous de voir !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Lens - Rennes:

Pari sûr: Lens ne perd pas contre Rennes (1.41)

Pari du jour: 1N et moins de 3,5 buts (1.92)

Buteur: Sotoca (2.95)

MyMatch: Nul à la mi-temps, 1N et moins de 3,5 buts (3.45)

Les autres paris de folie:

Nul entre Auxerre et Strasbourg avec des buts de chaque côté (4.10)

Metz bat Dijon et les deux équipes marquent (4.30)

Bastia bat Rodez par un but d'écart (3.15)

Bordeaux bat Guingamp 1-0/2-0 (4.20)

La Juventus bat la Roma 1-0/2-0 (4.50)

Mayence bat Leverkusen (2.70)

Cote totale pour les sept paris de folie: 10202

Pariez sur Lens - Rennes ici