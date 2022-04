PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille - Bordeaux du 2 avril - Ligue 1

Notre pronostic: Lille bat Bordeaux (1.50)

Rien ne va plus pour les Girondins qui restent sur trois revers consécutifs sans inscrire le moindre but et qui n'ont pris que deux petits points sur vingt-et-un possibles lors des sept dernières journées. Par ailleurs, Bordeaux a pris la mauvaise habitude perdre à Lille depuis trois saisons. Il n'y a pas vraiment de raison que la série se termine ce soir au stade Pierre-Mauroy surtout que les Girondins ont la pire défense de Ligue 1 avec 70 buts encaissés. En effet, Le LOSC est invaincu en championnat depuis deux mois (quatre victoires et deux nuls après le couac face au PSG devant son public). Honnêtement, je vois mal les Dogues se faire surprendre une troisième fois sur leur pelouse comme cela s'est produit contre Metz et St Etienne (0-0 dans les deux cas). Alors... banco sur le succès de Lille !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Lille - Bordeaux:

Pari du jour : Lille gagne et plus de 2,5 buts dans le match (2.05)

Pari de folie: Lille gagne et les deux équipes marquent (3.00)

Buteur: Yilmaz (2.30)

MyMatch : Lille gagne, les deux équipes marquent, Yilmaz ou David buteur (3.40)

