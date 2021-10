PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille - Brest du 23 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Lille bat Brest (1.55)

La saison de Lille avait fort mal débuté à domicile avec cette défaite 4-0 face à Nice au stade Pierre Mauroy. Depuis ce camouflet, le LOSC a bien réagi en s'imposant contre Montpellier (2-1), Reims (2-1) et Marseille (2-0). Même si les Nordistes ont été tenus en échec par Séville mercredi en Ligue des champions (0-0), on peut légitimement imaginer qu'ils fassent mieux contre l'avant-dernier de Ligue 1. En effet, Brest n'a toujours pas remporté le moindre match depuis le début de la compétition (cinq nuls et cinq défaites) et n'a pris que deux points sur quinze possibles en cinq déplacements. Pire, les Bretons n'ont marqué qu'un but lors de leurs cinq dernières visites à Lille, en 2010 ! Comme ils comptent 80 % de défaites dans le Nord, je vois mal comment ils pourraient réaliser un exploit aujourd'hui vu leur forme actuelle. Alors banco sur la victoire des Dogues !

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 75 %

