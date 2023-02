PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille – Brest du 24 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Brest sans encaisser de but (2.00)

Si le LOSC (6e) veut accrocher une place en Coupe d’Europe la saison prochaine, il n’a pas le droit de se rater à domicile contre un mal classé. Invaincus à Pierre Mauroy depuis le mois d’août après deux défaites face à Paris et à Nice, les Dogues partent logiquement favoris devant leur public contre un club qui lutte pour le maintien, qui n’a remporté que quatre rencontres depuis le début de la compétition, et qui n’a pris que deux points sur quinze lors de ses cinq derniers déplacements. Un succès permettrait à Lille de passer devant Rennes (5e) avant que les « Rouge et Noir » ne se déplacent à Nantes demain après-midi. Vu la qualité des effectifs et la forme du moment, je pense que le LOSC s’imposera ce soir et peut-être même sans encaisser de but. Sans les sept buts concédés face au PSG lors de la 3e journée, les Nordistes auraient la deuxième défense à domicile. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

