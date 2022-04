PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille – Lens du 16 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lille ne perd pas contre Lens et les deux équipes marquent (2.10)

Qu’il est difficile à pronostiquer ce derby du Nord ! Lille n’a jamais été en mesure de surfer sur son titre de champion de France acquis la saison dernière et est seulement 7e du championnat. Le LOSC reste même sur deux matches nuls consécutifs à Angers et contre Bordeaux. Le bilan des Dogues est très moyen avec douze succès, douze scores de parité et sept défaites. Les Lensois ont une longueur et une place de retard sur leurs adversaires du soir mais viennent de l’emporter contre Nice (3-0) alors qu’ils étaient réduits à dix à la 17e minute. Une performance remarquable pour les Sang-et-Or qui ont retrouvé de la confiance. Je pense tout de même que Lille ne va pas perdre à domicile et je vois des buts de chaque côté pour plus que doubler la mise !

Les autres pronostics sur Lille – Lens :

Pari de folie : match nul et les deux équipes marquent (4.10)

Pari sûr : Lille ne perd pas (1.25)

Buteur : David (LOSC) marque (2.60)

MyMatch : Lille ne perd pas, les deux marquent et but de David (4.10)

Les autres options :

Saint-Etienne ne perd pas contre Brest et les deux équipes marquent (2.20)

Mayence bat Stuttgart (1.98)

Arsenal ne perd pas à Southampton et les deux équipes marquent (2.05)

Valence bat Osasuna (2.15)

L’Udinese bat l’Empoli (1.80)

La Sampdoria bat la Salernitana (1.84)

La Juventus bat Bologne par au moins deux buts d’écart (1.90)

Man. City ne perd pas et les deux équipes marquent (2.05)

Cote totale des huit paris du jour : 520.11