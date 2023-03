PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille – Lyon du 10 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Lille ne perd pas contre Lyon et moins de 2,5 buts dans le match (2.40)

Je ne m’attends pas à un festival offensif ce soir entre le LOSC et l’OL. 70 % des dix dernières confrontations entre ces deux clubs au stade Pierre Mauroy ont engendré moins de 2,5 buts. Sur les sept rencontres disputées par Lille à domicile en 2023, toute compétition confondue, le public a vu plus de 2,5 buts seulement deux fois (5-1 contre Troyes et 2-1 face à Brest. Si Lyon a remporté quatre matches sur six en déplacement depuis la reprise, c’était face à des adversaires mal classés : Brest (15e), Ajaccio (18e), Troyes (19e) et Angers (20e). Dans le Nord, où les Lyonnais n’ont gagné qu’une seule fois en dix ans, leur tâche s’annonce plus compliquée. Devant son public, le LOSC est invaincu depuis plus de six mois en championnat. Mais comme les Gones ont partagé les points à Lille dans 60 % des cas lors de leur dix dernières visites et parce qu’ils voyagent mieux qu’avant la Coupe du monde, je vous propose de jouer le 1N avec moins de 2,5 buts pour largement doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Lille – Lyon :

Pari sûr : 1N et moins de 4,5 buts (1.41)

Pari de folie : Lille gagne par un but d’écart (3.55)

Buteur : David (2.20)

MyMatch : Lille ne perd pas, moins de 3,5 buts et David marque (4.00)

Les autres options :

Charleroi bat Louvain (1.92)

Odense bat Aalborg (2.10)

Cote totale pour les trois paris du jour : 9.68

