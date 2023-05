PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille – Marseille du 20 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Lille ne perd pas contre Monaco et les deux équipes marquent (2.05)

Si les Marseillais veulent terminer devant Lens en fin de saison et se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions, ils ont tout intérêt à prendre trois points à Lille ce soir comme ils l’on fait dans 40 % des cas depuis dix ans. Cependant, les Lillois veulent aussi la victoire car ils n’ont pas abandonné l’idée de finir devant Monaco pour jouer le Ligue Europa en septembre. Cette affiche s’avère extrêmement difficile à pronostiquer car l’OM voyage très bien (12 victoires, 3 nuls et 2 revers)… mais reste sur un échec à Lens. Par ailleurs, le LOSC vient de prendre 16 points sur 18 possibles à domicile, ne concédant qu’un nul 3-3 face à Lyon alors qu’il menait 3-1 à la 82e minute. J’envisage sérieusement un score de parité entre ces deux clubs mais je donnerais un léger avantage aux Dogues si cela devait pencher d’un côté. Je vous propose donc de jouer le 1N et les deux équipes marquent pour doubler la mise !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Lille - Marseille :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.56)

Pari de folie : match nul (3.60

Buteur : David (2.35)

MyMatch : les deux équipes marquent, David ou Sanchez buteur et + de 2,5 buts dans le match (2.35)

Les autres options

Nul à la mi-temps entre Nantes et Montpellier (1.98)

L’Union Berlin gagne à Hoffenheim (2.70)

Cote totale des trois paris du jour : 10.96

Pariez sur Lille - Marseille ici