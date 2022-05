PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille - Monaco du 6 mai - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco s'impose à Lille (1.90)

Lille a sûrement dit adieu à l'Europe le week-end dernier en chutant lourdement à Troyes (3-0). Le champion de France en titre est désormais 10e de Ligue 1 et risque de finir la saison en roue libre comme le prouvent ses derniers résultats (trois revers en quatre journées). En revanche, tous les voyants sont au vert pour Monaco qui restent sur sept victoires consécutives. Les Monégasques ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin afin d'accrocher une place sur le podium. Avec 62 points, ils sont à égalité avec Rennes et à trois longueurs de Marseille. Tout reste donc possible pour l'ASM surtout si elle s'impose à Lille, comme cela s'est produit à trois reprises lors des quatre dernières confrontations au stade Pierre Mauroy. Entre un club plus ou moins démotivé et un autre en pleine confiance qui peut réussir une magnifique remontée au classement, j'opte pour celui qui vise une qualification en Ligue des champions. Alors banco sur la victoire de Monaco à Lille pour doubler la mise !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

