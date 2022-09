PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille - Toulouse du 17 septembre - Ligue 1

Notre pronostic: Lille bat Toulouse, David ou Bamba buteur (2.10)

Le qualificatif qui sied le mieux au LOSC est... irrégulier ! Depuis un mois, les Lillois alternent victoires et défaites. Après la claque infligée par Paris (1-7), les Dogues ont gagné à Ajaccio, puis perdu contre Nice avant de s'imposer à Montpellier et de perdre à Marseille. Il faut reconnaître que le PSG, l'OM et l'OGCN étaient des adversaires mieux armés que le TFC. On peut donc imaginer que Lille renouera avec la victoire à domicile ce soir, surtout que le promu toulousain a eu du mal à battre Reims (1-0) après trois revers consécutifs face à Nantes, Paris et Clermont. Par ailleurs, le LOSC compte 80 % de succès contre les "Violets" lors des dix dernières confrontations au Stade Pierre Mauroy. Et comme David (4 buts) et Bamba (3) sont les deux meilleurs buteurs de Lille, je vous propose de parier sur les Dogues avec un but de l'un ou de l'autre, pour tenter de doubler la mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Lille - Toulouse:

Pari sûr: 1N et moins de 4,5 buts (1.43)

Pari de folie: Lille gagne, David marque (2.85)

Buteur: David (2.30)

MyMatch: Lille gagne, David et Bamba marquent (7.00)

Les autres paris du jour:

Montpellier ne perd pas contre Strasbourg et les deux équipes marquent (2.15)

Bordeaux bat Dijon (2.00)

Amines bat Niort (1.92)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 17.34

