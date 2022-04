PRONOS PARIS RMC Les paris sur Liverpool - Villarreal du 27 avril - Ligue des champions 1/2 finale

Notre pronostic: Liverpool bat Villarreal et Mo Salah marque (1.94)

Liverpool, favori de la Ligue des champions (2.25) avec Man. City, séduit l'Europe du football et enchaînent les bons résultats: 20 victoires, 5 nuls et 1 défaite (1-0 face à l'Inter après avoir gagné 2-0 à Giuseppe Meazza) en 2022. Toujours en course pour le titre et la victoire en F.A Cup (finale le 14 mai contre Chelsea), les Reds rêvent d'un fabuleux quadruplé après avoir déjà remporté la Coupe de la Ligue anglaise. Les hommes de Jürgen Klopp me paraissent bien supérieurs à ceux d'Unaï Emery même si Villarreal vient d'éliminer la Juventus et le Bayern. Les Anglais prendront leurs adversaires très au sérieux et ne devraient pas se faire piéger comme les Italiens et les Allemands. Enfin, Mo Salah, meilleur buteur de Liverpool, pourrait être l'élément clef, avec son compère Sadio Mané, pour envoyer le Reds en finale de la Ligue des champions.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Liverpool - Villarreal:

Pari sûr : Liverpool gagne et + de 1,5 but dans le match (1.39)

Pari de folie: Liverpool marque sur penalty (3.70)

Buteur: Mané (2.45)

MyMatch : Liverpool gagne, Salah et Mané marquent (3.90)

Les autres options :

La Fiorentina bat l'Udinese et moins de 4,5 buts dans le match (1.94)

Wolfsberger ne perd pas contre l'Austria de Vienne et les deux équipes marquent (2.05)

Le Rapid de Vienne ne perd pas contre l'Austria Klagenfurt et les deux équipes marquent (1.88)

Salzbourg ne perd pas à Graz et les deux équipes marquent (1.84)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 26.69

