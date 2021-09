PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lokomotiv Moscou – Marseille du 16 septembre – Ligue Europa

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Moscou et les deux équipes marquent (2.15)

Ce soir (18h45 heure française), le 3e de Premier League russe affronte le 3e de Ligue 1 (avec un match en retard) en Ligue Europa. Les deux clubs n’ont pas encore connu la défaite cette saison: quatre succès et trois nuls pour le Lokomotiv / trois victoires et un nul pour l’OM. Vu ce que les Marseillais montrent depuis un mois, on peut espérer qu’ils ne reviendront pas bredouilles de Moscou. En effet, ils ont réussi à gagner à Montpellier (3-2) et à Monaco (2-0) alors que les Moscovites ont déjà concédé un nul à domicile (1-1), lors du choc face à Saint-Pétersbourg. Pour moi, Marseille est capable de faire aussi bien, voire mieux que le Zenit. Efficaces en attaque, le Phocéens sont tout à fait à même de marquer en Russie, surtout si Payet fait son retour dans le onze de départ comme c'est fort probable, mais ils risquent aussi de prendre au moins un but. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le N2 avec les deux équipes qui marquent, une spécialité marseillaise cette saison.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Lokomotiv Moscou – Marseille:

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.64)

Pari de folie : Marseille gagne et les deux équipes marquent (3.75)

Buteur : Payet marque (2.90)

MyMatch : Marseille ne perd pas, les deux équipes marquent et Payet buteur (4.40)

