PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lorient - Reims du 15 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Lens bat Montpellier (1.41)

Lens (4e) est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile depuis le début de la saison: cinq victoires en cinq matches ! Montpellier (10e) est l'une des pires à l'extérieur: une victoire 7-0 à Brest pour trois défaites à Paris (5-2), à Angers (2-1) et à Toulouse (4-2), soit trois points sur douze possibles. Ce qui est sûr, c'est que quand les Héraultais se déplacent, le spectacle est au rendez-vous. Dans ces conditions, Sotoca et Openda, les attaquants lensois, risquent de s'amuser dans la défense montpelliéraine ce soir. Notons par ailleurs que le dernier nul à Bollaert entre ces deux équipes remonte à 1997 et que le MHSC est la seule équipe de Ligue 1 n'ayant toujours pas partagé les points cette saison (six défaites en dix journées). Le succès des "Sang et Or" à domicile me semble fort probable.

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Lens - Montpellier:

Pari du jour: Lens gagne et plus de 2,5 buts dans le match (1.84)

Pari de folie: Lens gagne et les deux équipes marquent (2.75)

Buteur: Sotoca (2.20)

MyMatch: Lens gagne, les deux équipes marquent et Sotoca ou Openda buteur (3.20)

Les autres options:

Valenciennes ne perd pas contre Guingamp (1.44)

Annecy ne perd pas contre Pau (1.26)

Le Havre ne perd pas à Rodez (1.27)

Le Werder ne perd pas contre Mayence (1.39)

Francfort ne perd pas contre Leverkusen (1.52)

Leipzig bat le Hertha Berlin (1.41)

Tottenham bat Everton (1.46)

Valence bat Elche (1.39)

Cote totale pour les neuf paris sûr: 19.64

