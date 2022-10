PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lorient - Reims du 15 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Lorient bat Reims (2.25)

Cotes hallucinantes pour la rencontre opposant le 2e de Ligue 1 au 15e ! Lorient compte huit victoires, un nul et une défaite (à Lens) et a réussi un sans faute au Moustoir (quatre succès sur quatre... mais sans aucun clean-sheet) alors que Reims n'a remporté qu'un match, fin août à Angers, depuis le début de la saison. La dynamique est totalement opposée entre ces deux clubs. Les Merlus restent sur six victoires consécutives et les Rémois n'ont pris que trois points sur quinze possibles en cinq journées et viennent même de changer d'entraîneur. William Stiil assurera la transition avant la nomination de celui qui succèdera à Oscar Garcia, limogé jeudi. Il est donc très étonnant que Lorient soit coté à 2.25. Avec Terem Moffi, co-meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Mbappé et Neymar (8 réalisations), je suis vraiment confiant pour les Bretons.

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Lorient - Reims:

Pari sûr: 1N (1.33)

Pari de folie: Lorient gagne et les deux équipes marquent (4.00)

Buteur: Moffi (2.35)

MyMatch: Lorient gagne, + de 2,5 buts et Moffi buteur (4.40)

Les autres options:

Lens ne perd pas contre Montpellier et les deux équipes marquent (1.96)

St Mirren bat Kilmarnock (1.98)

Werder bat Mayence (2.30)

Courtrai bat Zulte (1.92)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 38.56

