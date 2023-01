PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lorient – Rennes du 27 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes gagne à Lorient (1.90)

Derby breton à suivre ce soir à 21h. Lorient reste sur une qualification en huitième de finale de la Coupe de France avec une victoire aux tirs au but à Bastia. Cela leur a permis de reprendre confiance après une série de deux matches sans victoire ? Cependant les adversaires étaient relevés avec Marseille au Vélodrome et Monaco. Finalement ces deux résultats sont plutôt encourageants pour la suite car les Merlus ont fait deux bons matches. Rennes s’est fait sortir de la coupe par Marseille mais reste sur une victoire contre le PSG en Ligue 1. 5e du championnat, à égalité de points avec Monaco (4e) et à cinq longueurs du podium, je pense que les Rennais ont un joli coup à jouer pour cette deuxième partie de saison et cela passe par un succès en déplacement au Stade du Moustoir. Je miserais sur ce résultat pour une belle cote de 1.90 !

Les autres pronostics sur Lorient – Rennes :

Le pari de folie : Rennes gagne et les deux équipes marquent (3.60)

Le pari sûr : Rennes ne perd pas (1.23)

Le buteur : Kalimuendo ou Gouiri (1.72)

Le MYMATCH : Rennes l’emporte et Gouiri ou Kalimuendo buteur (2.40)

Les autres options :

Leipzig bat Stuttgart et au moins trois buts (1.94)

Bologne bat La Spezia (1.88)

Lecce bat la Salernitana (1.90)

Manchester City bat Arsenal et au moins deux buts (1.96)

Cote totale des cinq paris du jour : 25.81