PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon - Ajaccio du 5 août - Ligue 1

Notre pronostic: Lyon bat Ajaccio par au moins deux buts d'écart (1.94)

C'est l'OL qui ouvre le bal cette saison à domicile contre la promu Ajaccio ! Lyon a fait rentrer au bercail Lacazette et Tolisso pour redonner une âme et de l'expérience au club. L'arrière gauche argentin de l'Ajax, Tagliafico, ainsi que Lepenant, jeune milieu de terrain de Caen, ont aussi rejoint le Rhône. Les départs de Dubois, Denayer, Emerson et Ndombele ne devraient pas affaiblir l'équipe de Peter Bosz, qui vise le podium en fin de saison. L'OL n'a pas le droit de se rater contre l'ACA, surtout après les deux derniers matches amicaux plutôt encourageants aux cours desquels Lacazette s'est illustré (voir, ci-dessous, la rubrique buteur du jour): 2-0 à Feyenoord et 2-2 face à l'Inter à Cesena. Malgré les renforts des expérimentés Mangani et d'Hamouma, les Corses risquent de souffrir au Groupama Stadium. On sent une excitation à Lyon avant ce début de saison. J'imagine bien une très belle performance des Gones ce soir. Alors banco pour une victoire de l'OL par au moins deux buts d'écart - comme s'est arrivé lors des trois dernières confrontations dans le Rhône - pour espérer doubler la mise !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Lyon - Ajaccio:

Pari sûr: Lyon bat Ajaccio (1.35)

Pari de folie: Lyon marque sur penalty (4.75)

Buteur: Lacazette (2.20)

MyMatch: Lyon gagne par au moins deux buts d'écart, plus de 2,5 buts et Lacazette buteur (3.60)

Les autres paris du jour:

Legia Varsovie bat Piast Gliwice (1.96)

Heerenveen bat le Sparta Rotterdam (1.90)

Cote totale pour les trois paris du jour: 7.22

