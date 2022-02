PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon – Marseille du 1er février – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille ne perd pas à Lyon et moins de 3,5 buts (1.90)

Arrêtée dès la 3e minute le 22 novembre dernier, cette rencontre sera enfin rejouée ce soir à 21h ! Les Lyonnais n’ont pas bougé au classement et sont toujours 11e du championnat. Il s’agit du pire début de saison en championnat de l’OL depuis 1995/1996. Rien ne va à Lyon qui va pouvoir compter sur ses nouvelles recrues : Faivre et Ndombélé. A noter que ces deux joueurs ne seront évidemment pas qualifiés pour le match de ce soir. D’ailleurs, Peter Bosz doit faire face à de nombreuses absences : Paqueta est avec le Brésil, Guimaraes a été transféré à Newcastle, Toko Ekambi est à la CAN, Dembélé est positif au Covid-19, Aouar et Denayer (blessés) ainsi que Da Silva (suspendu) ne seront pas là. Ce sera donc très difficile pour les Gones qui seront dans un stade à huis clos. Les Marseillais viennent avec l’envie de se venger des événements qui se sont déroulés en novembre. Ils auront les crocs à l’image de Payet qui avait reçu cette fameuse bouteille. Je pense que les hommes de Sampaoli ne vont pas perdre cette rencontre. Ils sont en forme avec une invincibilité qui tient depuis neuf matches. Je ne suis pas sûr que Lyon parvienne à marquer avec toutes les absences. Je mise donc sur le fait qu'il y ait moins de 3,5 buts dans cette rencontre (1.90) !

Les autres pronostics sur Lyon – Marseille :

Le pari de folie : match nul (3.45)

Le pari sûr : Marseille ne perd pas (1.54)

Le buteur : Payet marque (3.65)

Le MyMatch : match nul à la mi-temps, l'OM ne perd pas et moins de 3,5 buts (3.45)

