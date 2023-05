PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon - Monaco du 19 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon ne perd pas contre Monaco et les deux équipes marquent (1.92)

Malgré sa défaite 2-1 à Clermont dimanche, Lyon peut encore rêver d’une qualification européenne via la 5e place synonyme de Ligue Europa Conférence. L’OL doit déjà commencer par battre Monaco ce soir, ce qui n’a rien d’impossible ces temps-ci, et espérer que Marseille lui donnera un sérieux coup de main demain soir à Lille. La mission de Lyon n’a rien d’impossible car l’ASM se montre très irrégulière depuis quelques semaines et n’a battu qu’Angers, la lanterne rouge, lors des cinq dernières journées de Ligue 1. Par ailleurs, l’OL comptent 70 % de victoires à domicile contre son adversaire du jour sur les dix dernières confrontations entre les deux clubs au Groupama Stadium. Cependant, je vous propose de vous couvrir avec le 1N et des buts de chaque côté car un nul n’est pas à exclure. En effet, les Lyonnais restent sur sept rencontres sans clean-sheet tandis que Monaco n’a gardé sa cage inviolée que deux fois à l’extérieur en 2023, à Clermont et à Ajaccio.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Lyon – Monaco :

Pari sûr : Lyon ne perd pas (1.38)

Pari de folie : Lyon gagne et les deux équipes marquent (3.30)

Buteur : Lacazette (1.76)

MyMatch : Lyon ne perd pas, les deux équipes marquent et Lacazette buteur (2.65)

Les autres options

Cadix bat Valladolid (2.20)

Fribourg bat Wolfsburg (2.30)

Palermo bat Brescia (1.92)

Cittadella bat Como (1.94)

Cote totale des cinq paris du jour : 36.19

Pariez sur Lyon - Monaco ici