PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon – Nantes du 17 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon ne perd pas face à Nantes et les deux équipes marquent (2.00)

Il y a du mieux côté lyonnais. S’ils ne sont pas rayonnants, les joueurs de Laurent Blanc montrent un visage intéressant depuis deux mois. Ils n’ont, en effet, perdu qu’un seul de leurs onze derniers matches, toutes compétitions confondues. Surtout, une véritable force de caractère s’est dégagée de ce groupe à Lille, en arrachant un nul inespéré dans les dernières minutes. Mais Lyon connait toujours de grandes difficultés sur le plan défensif. Nantes pourrait ainsi en profiter pour faire mal en contre-attaque. Les Canaris marquent beaucoup de buts mais vivent une période très compliquée, leur dernier succès en Ligue 1 remontant au 12 février. Avec une mission maintien toujours d’actualité, un résultat nul n’est pas à exclure ce soir. Lyon reste supérieur et ne devrait pas perdre même si les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets.

Pariez sur Lyon – Nantes ici !

Les autres pronostics sur Lyon – Nantes :

Pari sûr : Lyon ne perd pas et plus de 0,5 but (1.22)

Pari de folie : Lyon gagne et les deux équipes marquent (3.20)

Buteur : Lacazette (1.90)

MyMatch : Lyon gagne, les deux équipes marquent et Lacazette buteur (4.10)

Les autres options :

Sassuolo bat la Spezia (1.80)

L’Atalanta bat Empoli et plus de 2,5 buts dans le match (1.94)

M’Gladbach bat le Werder Brême (1.90)

Cote totale des quatre paris du jour : 13.27