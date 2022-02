PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon - Nice du 12 février - Ligue 1

Notre pronostic: match nul entre Lyon et Nice (3.70)

Difficile d'envisager un vainqueur entre Lyon (8e) qui n'a perdu qu'une seule fois à domicile (2-1 contre Reims) et Nice (3e), la meilleure équipe en déplacement cette saison (8 victoires, 1 nul et 2 revers) ! L'OGCN a pris beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile et est le seul club qui a tenu le PSG en échec au Parc des princes (0-0 en L1 et en Coupe). Avec leur jeu de contre, les Aiglons ont selon moi les armes pour ne pas revenir de Lyon bredouilles. Ils pourront s'appuyer sur une défense imperméable hors de leurs bases (seulement cinq buts encaissés) pour obtenir un résultat positif. Quant aux Lyonnais, ils partagent les points au Groupama stadium presque une fois sur deux et viennent de rechuter à Monaco après une série de trois succès consécutifs. L'irrégularité de l'OL m'incite à vous proposer de parier sur un score de parité pour tenter de presque quadrupler votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Lyon - Nice :

Pari sûr : Nice marque au moins un but (1.31)

Pari du jour: + de 1,5 but et Gouiri ou Delort marque (2.00)

Buteur: Gouiri (3.40)

MyMatch : match nul et Gouiri ou Delort marque (6.25)

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Montpellier et Lille (3.50)

Pas de vainqueur entre Naples et Inter (3.40)

Pas de vainqueur entre Villarreal et le Real (3.40)

Pas de vainqueur entre Everton - Leeds (3.60)

Pas de vainqueur entre Greuther Fürth et Hertha Berlin (3.40)

Cote totale pour les six paris de folie: 1832.35

Pariez sur Lyon - Nice ici