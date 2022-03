PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon - Porto du 17 mars - Ligue Europa

Notre pronostic: Porto ne perd pas à Lyon et les deux équipes marquent (2.25)

L'inconstance lyonnaise ne peut qu'inquiéter les observateurs, même après la magnifique victoire acquise à Porto (1-0) au match aller. Quand on croit que l'OL est enfin lancée vers une belle fin de saison... patatra: défaite à domicile face à Rennes (4-2) après celle concédée contre Lille au Groupama Stadium ! N'oublions pas que Porto, leader invaincu de Primeira Liga, ne compte que deux défaites en déplacement cette saison: à Liverpool en Ligue des champions et sur la pelouse de Santa Clara en Coupe de la Ligue avec une équipe bis. Les Dragons ont partagé les points à Madrid contre l'Atletico et à San Siro face au Milan AC en LDC, c'est dire s'ils savent voyager. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas vraiment optimiste pour Lyon... d'où mon pronostic: N2 avec des buts de chaque côté !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Lyon - Porto :

Pari sûr : N2 (1.60)

Pari de folie jour: Porto gagne à Lyon (3.00)

Buteur: Taremi (2.75)

MyMatch : N2, les deux équipes marquent, Taremi ou Paqueta buteur (3.60)

Les autres options :

Monaco bat Braga et Ben Yedder marque (2.30)

Rennes bat Leicester (1.95)

Marseille gagne à Bâle (2.10)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 15.60

