PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon - Troyes du 19 août - Ligue 1

Notre pronostic: Lyon bat Troyes et Lacazette marque (2.05)

Le 5 août, je vous proposait dans cette rubrqiue la victoire de Lyon avec un but d'Alexandre Lacazette et ceux qui m'avaent suivi doublaient leur mise. On remet cela deux semaines plus tard en espérant faire coup-double. L'OL adore affronter l'ESTAC... 9 victoires en 9 confrontations depuis 2012, que le match se joue à Lyon ou à Troyes ! Les supporters des Gones ont de quoi être optimistes en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Après une victoire 2-1 contre Ajaccio malgré l'exclusion de Lopes, Lyon n'a pas pu jouer à Lorient à cause d'un terrain en trop mauvais état. Les hommes de Peter Bosz doivent avoir des fourmis dans les jambes et les Aubois risquent d'en faire les frais ce soir au Groupama Stadium. Convainquant et décisif pour son retour dans le Rhône, Lacazette pourrait être une nouvelle fois l'un des éléments clef contre un adversaire qui n'a pas encore ouvert son compteur: défaites 3-2 à Montpellier puis 3-0 à domicile contre le promu toulousain ! Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur un succès lyonnais avec but de Lacazette afin d'espérer doubler la mise !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Lyon - Troyes:

Pari sûr: Lyon gagne (1.30)

Pari de folie: Lyon marque sur penalty (3.30)

Buteur: Tetê (2.35)

MyMatch: Lyon gagne et Lacazette et Tetê buteurs (4.40)

Les autres paris du jour:

Estoril bat Rio Ave (2.15)

Eupen bat Seraing (1.80)

Séville bat Valladolid et Rafa Mir marque (2.15)

Legia Varsovie bat Gornik Zabrze et plus de 1,5 but dans le match (2.05)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 33.63

