PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lyon - West Ham du 14 avril - Ligue Europa 1/4 retour

Notre pronostic: match nul entre Lyon et West Ham (3.50)

West Ham n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur cette saison sur la scène européenne (1-0 à Séville avant de renverser la vapeur à Londres) et Lyon reste sur deux nuls 1-1 au Groupama stadium en Ligue Europa, contre les Rangers en phase de poule et face à Porto en 1/8 de finale retour. Vu l'irrégularité de l'OL ces derniers temps, il ne serait pas étonnant que les Hammers posent de sérieux problèmes aux Lyonnais, surtout s'ils jouent à onze toute la rencontre, ce qui n'a pas été la cas lors du match aller en Angleterre. Je vous propose donc un pari de folie peut-être pas si fou que cela: le nul entre Lyon - West Ham pour largement tripler la mise... en espérant que l'OL se qualifiera pour les 1/2 finales en prolongation ou aux tirs au but !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Lyon - West Ham:

Pari sûr: Lyon ne perd pas contre West Ham (1.30)

Pari du jour : Lyon ne perd pas et les deux équipes marquent (2.10)

Buteur: Dembélé (2.60)

MyMatch : Lyon ne perd pas, les deux équipes marquent, Dembélé ou Tetê marque (2.80)

Les autres options :

Marseille s'impose sur la pelouse du PAOK par un but d'écart (3.60)

Les Rangers battent Braga par au moins deux buts d'écart (3.45)

Le Slavia Prague bat Feyenoord (2.85)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 123.89

Pariez sur Lyon - West Ham ici