PRONOS PARIS RMC Les paris sur Manchester City – Real Madrid du 17 mai – LDC ½ finale retour

Notre pronostic : Man. City bat le Real et Erling Haaland marque (2.00)

Depuis le début de la phase à élimination directe en Ligue des champions, Manchester City a remporté seize matches sur dix-neuf, toute compétition confondue, et concédé trois nuls : 1-1 à Leipzig en 1/8 de finale, 1-1 à Münich en ¼ et 1-1 à Madrid en ½. De quoi s’inquiéter pour les partenaires de Benzema, surtout qu’à l’Ethiad Stadium, les Citizens ont écrabouillé Leipzig 7-0 et puni le Bayern 3-0. En 2023, le bilan des hommes de Guardiola devant leur public est juste monstrueux : quinze succès en quinze rencontres, 52 buts marqués et 7 encaissés ! De son côté, le Real vient de perdre trois fois sur quatre en Liga à l'extérieur: à Barcelone, à Gérone et à San Sebastian face à la Real Sociedad. Même s’il est vrai que les Merengues sont plus impressionnants quand ils sont en « mode LDC » et qu’ils ont gagné 5-2 à Liverpool et 2-0 à Chelsea lors des deux tours précédents, leur tâche s’annonce plus compliquée à Manchester, après le 1-1 de l’aller en Espagne. Comme les Cityzens me semblent actuellement injouables, je vous propose parier sur leur victoire avec un but de la machine à marquer norvégienne… Erling Haaland !

Les autres pronostics sur Man. City – Real :

Pari sûr : Man. City gagne (1.60)

Pari de folie : Man. City gagne et + de 3,5 buts

Buteur : Benzema (2.85)

MyMatch : Man. City gagne, Haaland et Benzema marque (6.15)

