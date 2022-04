PRONOS PARIS RMC Les paris sur Manchester City – Real Madrid du 26 avril – LDC ½ aller

Notre pronostic : Manchester City s’impose contre le Real Madrid et Jesus, De Bruyne ou Benzema marque (1.80)

En pleine lutte pour le titre en Premier League avec Liverpool, Manchester City rêve également de remporter enfin la Ligue des Champions. La finale de l’année dernière reste très frustrante pour les Citizen qui vont devoir se défaire de l’autre club de Madrid pour ces demi-finales. Après l’Atletico, place donc au Real. Les Skyblues le reçoivent avec confiance après deux succès à domicile contre Brighton (3-0) et face à Watford (5-1) où Gabriel Jesus s’est illustré par un quadruplé. Le Real a eu chaud contre Chelsea lors du quart de finale retour. Eliminés à dix minutes de la fin, les Madrilènes ont marqué pour aller en prolongation et Benzema a inscrit le but de la qualification à la 96e minute. Cette fois je pense que ce sera très compliqué d’aller gagner en Angleterre. Je jouerais donc le succès de Manchester City avec un buteur multichance : Jesus, De Bruyne ou Benzema (1.80).

Les autres pronostics sur Manchester City – Real Madrid :

Pari de folie : City gagne, les deux équipes marquent et moins de 4,5 buts (4.50)

Pari sûr : City ne perd pas et au moins deux buts (1.30)

Buteur : Jesus marque (3.20)

MyMatch : Manchester City gagne, moins de 4,5 buts et Jesus ou De Bruyne marque (2.65)

Les autres options :

