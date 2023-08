PRONOS PARIS RMC Les paris sur Manchester City - Séville du 16 août – UEFA Supercup

Notre pronostic : Man. City gagne, plus de 2,5 buts et Haaland buteur (2.15)

Difficile d’être optimiste pour les Espagnols lors de la Supercoupe d’Europe ce soir au Pirée, sur la pelouse de l’Olympiakos ! En effet, il n’y a pas photo sur le papier entre Manchester City et le FC Séville… mais les Anglais devront cependant le montrer sur le terrain. Lors des dix dernières éditions, le vainqueur de la Ligue des champions s’est imposé dans 90 % des cas face au vainqueur de la Ligue Europa. Par ailleurs, le club qui détient le record du nombre de victoires en C3 (7) n’a remporté qu’une seule fois la compétition, face à Barcelone en 2006, mais a perdu les cinq autres finales disputées contre le champion d’Europe (LDC). Enfin, City bien débuté sa saison en s’imposant 3-0 à Burnley en ouverture de la Premier League alors que Séville a chuté d’entrée en Liga, à domicile, contre le Valence (1-2). Seul bémol : les Cityzens ont perdu aux tirs au but le Community Shield alors qu’ils étaient favoris face à Arsenal et 70 % des dix dernières Supercoupes ont rendu leur verdict après le temps réglementaire. Cependant, Manchester me semble trop supérieur pour se faire accrocher par les Andalous.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Man. City - Séville :

Pari sûr : City gagne (1.35)

Pari de folie : City gagne et les deux équipes marquent (2.90)

Buteur : doublé de Haaland (3.40)

My Match : City gagne, les deux équipes marquent et Haaland buteur (3.60)

Les autres options :

Farul Constanta gagne à Tallinn (2.10)

L’Angleterre (F) bat l’Australie (F) (2.30)

Norwich ne perd pas sur la pelouse de QPR et les deux équipes marquent (2.05)

Cote totale des quatre paris du jour : 21.29

Pariez sur Man. City - Séville ici