PRONOS PARIS RMC Les paris sur Maroc – Espagne du 6 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : l’Espagne ne perd pas contre le Maroc et les deux équipes marquent (2.40)

Pourrait-il y avoir une surprise dans ce huitième de finale ? Le Maroc a été exceptionnel en phase de poule en battant la Belgique (2-0) et le Canada (2-1) ainsi qu’en tenant en respect le finaliste sortant, la Croatie (0-0). La sélection marocaine est très belle avec des joueurs au niveau international comme Hakimi, En-Nesyri, Ziyech ou encore Amrabat qui rayonne au milieu de terrain. Les Lions de l’Atlas ont des arguments pour déjouer les plans de la « Roja ». L’Espagne n’a pas été impressionnante en poule en ne prenant que la 2e place. Alors oui il y a eu ce succès 7-0 face au Costa Rica et ce nul contre l’Allemagne (1-1) mais ensuite les Espagnols ont déçu en s’inclinant contre le Japon (2-1). Je leur donnerais tout de même un avantage mais je vois le Maroc marquer dans cette rencontre et inquiéter l’équipe de Luis Enrique pour une cote de 2.40 !

Les autres pronostics sur Maroc – Espagne :

Le pari sûr : plus de 1,5 but (1.33)

Le pari de folie : match nul (3.90)

Le buteur : Alvaro Morata ou Youssef En-Nesyri (1.96)

Le MYATCH : les deux équipes marquent, En-Nesyri ou Morata buteur (3.45)

