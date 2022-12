PRONOS PARIS RMC Les paris sur Maroc - Portugal du 10 décembre - Coupe du monde

Notre pronostic: le Portugal bat le Maroc et moins de 3,5 buts (2.05)

Le Maroc a fait un parcours exceptionnel en étant la quatrième sélection africaine à atteindre les 1/4 de finale d'une Coupe du monde après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana mais les Lions de l'Atlas me semblent au bout du rouleau après leurs différents exploits dont le dernier face à l'Espagne aux tirs au but. De nombreux joueurs sont blessés et ont puisé dans leur réserve pour arracher cette place en 1/4. Physiquement, ils risquent de souffrir terriblement face au Portugal, impressionnants contre la Suisse (6-1 en 1/8 de finale). Individuellement, les Lusitaniens sont incontestablement supérieurs à leurs adversaires du jour. Les Marocains défendent certes très bien (un seul but encaissé) mais leur attaque manque gravement d'efficacité (seulement quatre buts en quatre matches). Enfin, l'émotion pourrait les tétaniser. Pour toutes ces raisons, je vous propose la victoire des Portugais, avec moins de 3,5 buts dans la rencontre afin de doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Maroc - Portugal:

Pari sûr: le Portugal se qualifie pour les 1/2 finales (1.30)

Pari de folie: le Portugal gagne 2-0/3-0 (3.20)

Buteur: Ramos (2.75)

MyMatch: le Portugal gagne sans encaisser de but, Ramos ou Leao marque (3.65)

