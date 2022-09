PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - Angers du 30 septembre - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille gagne à Angers (1.80)

Depuis que les Marseillais ont remporté la Ligue des champions en 1993, ils n'ont perdu qu'une seule fois à Angers (2020) en huit visites pour quatre matches nuls et trois victoires. Invaincue en Ligue 1 (six victoires et deux nuls), l'OM (2e) visera bien sûr la victoire sur la pelouse du SCO (14e), même si les Angevins ont enfin remporté deux rencontres de suite (2-1 contre Montpellier et 1-0 à Nice) après un début de saison catastrophique. Malheureusement pour eux, la trêve internationale est venue interrompre cette mini série positive des hommes de Gérald Baticle. Les Olympiens restant sur deux victoires à l'extérieur sans encaisser de but (3-0 à Nice et 2-0 à Auxerre), je ne serais pas surpris qu'il parviennent à prendre une nouvelle fois les trois points en Anjou. Et comme Alexis Sanchez a inscrit trois de ses quatre buts à l'extérieur, c'est à lui que je ferais confiance lors de ce déplacement au stade Raymond Kopa si je devais choisir un buteur.

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Angers - Marseille:

Pari sûr: N2 et plus de 0,5 but dans le match (1.30)

Pari de folie: l'OM gagne par 1 but d'écart (3.55)

Buteur: Alexis Sanchez (2.60)

MyMatch: l'OM gagne, Alexis Sanchez marque et plus de 1,5 but dans le match (3.50)

Les autres options:

Porto bat Braga et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

Dundalk bat Drogheda par au moins deux buts d'écart (2.00)

Le Standard bat Seraing par au moins deux buts d'écart (2.30)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 15.73

