PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - Francfort du 13 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : Marseille bat Francfort (1.90) !

Ambiance de feu attendue au Vélodrome ce soir ! Marseille, revenu frustré de son déplacement a Tottenham, est parvenu à se relancer en championnat samedi dernier en battant Lille (2-1). Résultat qui confirme l'excellent début de saison des joueurs d'Igor Tudor : six succès et un nul en Ligue 1. La défaite à Londres est due en partie à l'expulsion de Chancel Mbemba dès le début de la seconde période. L'OM va affronter une équipe de Francfort balayée (3-0) par le Sporting la semaine dernière et de nouveau battue en Bundesliga le weekend dernier par Wolfsbourg (1-0). Le coach croate pourra compter sur l'homme en forme Alexis Sanchez de retour de suspension et buteur face au Losc et il a d'ores et déjà annoncé que Dimitri Payet débutera également. Toutes les conditions semblent réunis pour que Marseille débloque le compteur ce soir (1.90) !

Fiabilité : 45%

