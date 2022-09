PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille – Lille du 10 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Marseille et Lille (3.65)

Marseille vient d’entrer dans une période où les rencontres vont s’accumuler. Les Phocéens se sont inclinés à Londres mercredi dernier, sur la pelouse de Tottenham (0-2). Ils ont pourtant réalisé un très bon match tactiquement. Mais l’expulsion de Mbemba a tout changé, pénalisant fortement ses coéquipiers. En Ligue 1, l’OM est toujours invaincu et possède la meilleure défense. La fatigue pourrait cependant se faire ressentir face à des Lillois qui n’ont pas joué en milieu de semaine. Si le LOSC se montre irrégulier en ce début de saison, il a pris sept points sur neuf en déplacement. Avec de très bonnes individualités, cette équipe pratique un très beau football et a les arguments pour embêter leur adversaire du soir. Si l’OM reste supérieure et pourra compter sur l’appui de son public, je vois un résultat nul.

