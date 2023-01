PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - Monaco du 28 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille ne perd pas et les deux équipes marquent (2.05)

Et si Monaco était l'équipe la mieux armée pour mettre fin à la série de huit victoires consécutives de Marseille, toute compétition confondue ? Pas impossible ! L'ASM a pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette saison et n'a chuté qu'une seule fois loin de la Principauté, à Lille dans une rencontre complètement folle (4-3). Par ailleurs, les Monégasques, s'ils présentent un bilan négatif face à l'OM au stade Louis II, en ont un très positif au Vélodrome: quatre victoires, quatre nuls et seulement deux défaites en dix ans ! Même si Marseille enchaînent les bons résultats devant son public, sa tâche s'annonce pour moi compliquée à cause, notamment, du duo Ben Yedder/Embolo, très efficace cette saison: vingt-et-un buts à eux deux ! Pour toutes ces raisons, je vous propose le 1N et les deux équipes marquent, comme cela se produit dans 80 % des cas entre ces deux clubs, pour tenter de doubler votre mise. Pour tripler... le 1N + Ben Yedder ou Embolo buteur et pour presque quadrupler... le nul à 3.70. A vous de voir !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Marseille - Monaco:

Pari sûr: les deux équipes marquent (1.60)

Pari de folie: match nul (3.70)

Buteur: Embolo (3.55)

MyMatch: Marseille ne perd pas, Ben Yedder ou Embolo marque (3.00)

Les autres options:

Lens ne perd pas à Troyes et les deux équipes marquent (2.10)

L'Atalanta bat la Sampdoria par au moins deux buts d'écart (1.80)

Wolfsburg gagne à Brême (2.15)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 16.66

