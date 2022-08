PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - Nantes du 20 août - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille ne perd pas contre Nantes et les deux équipes marquent (2.05)

Séduisants contre Reims (4-1) mais décevants à Brest (1-1), les Marseillais peuvent se placer dans le haut du classement en s'imposant ce soir face à Nantes, mais engendreraient beaucoup de doutes en cas de contre-performance. Si l'OM montre le même visage que lors de la première journée, une victoire contre les Canaris est fort probable. En revanche, si c'est l'OM de la seconde période à Brest, on peut envisager un score de parité, la spécialité des Nantais en ce début de saison: 0-0 à Angers et 1-1 contre Lille ! Pour toutes ces raisons, il est préférable de se couvrir avec le 1N et des buts de chaque côté pour tenter de doubler la mise. Lors des sept derniers OM - FCN au Vélodrome, les deux équipes ont marqués. Comme la défense olympienne est en pleine reconstruction, je ne serais pas surpris que les Nantais parviennent à tromper une fois le gardien espagnol Ruben Blanco.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Marseille - Nantes:

Pari sûr: 1N et plus de 1,5 but (1.37)

Pari de folie: Marseille gagne et les deux équipes marquent (3.30)

Buteur: Payet (2.90)

MyMatch: Marseille gagne, les deux équipes marquent, Payet ou Milik buteur (3.75)

Les autres paris du jour:

Osasuna bat Cadix (1.96)

Porto bat le Sporting (2.05)

Leicester bat Southampton (1.82)

Sassuolo bat Lecce et plus de 2,5 buts (2.30)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 34.48

Pariez sur Marseille - Nantes ici