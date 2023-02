PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille – Paris-SG du 8 février - Coupe de France 1/8 de finale

Notre pronostic : l’OM ne perd pas face au PSG et moins de 3,5 buts dans le match (2.30)

Et si c’était le moment pour l’OM d’accrocher voire de battre le PSG ? Même si Marseille vient de chuter au Vélodrome en Ligue 1 contre Nice, son bilan sur les dernières semaines reste exceptionnel : neuf victoires, un nul et une défaite en onze rencontres toute compétition confondue ! Certes les Parisiens présentent un bilan plus que remarquable dans les Bouches du Rhône depuis l’air QSI (70 % de victoires lors des dix dernières visites). Cependant, il ne faut pas oublier que le leader du championnat éprouve des difficultés, notamment en déplacement, depuis la reprise post Coupe du monde : défaite à Lens (3-1) et à Rennes (1-0) puis succès à Montpellier (3-1). On peut considérer que l’OM a le niveau des « Sang et Or » et des « Rouge et Noir », malgré les absences en défense de Bailly et de Balerdi, tous les deux suspendus. Côté parisien, Mbappé, Mukiélé et Renato Sanches sont forfaits ce soir alors que Neymar, Ramos et Kimpembé relèvent des blessures. Le défenseur français reste très incertain pour ce 1/8 de finale de Coupe de France. Très handicapé par la blessure de son meilleur joueur, le PSG n’aura pas la partie facile vu son niveau de jeu actuel. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N et moins de 3,5 buts pour tenter de doubler votre mise. Et je ne serais pas étonné que ce choc se termine par une séance de tirs au but. A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Marseille – Paris-SG :

Pari sûr : moins de 3,5 buts (1.41)

Pari de folie : match nul (3.70)

Buteur : Sanchez (3.30)

MyMatch : Marseille ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match, Sanchez ou Messi buteur (5.40)

Les autres options :

Le Paris FC bat Annecy (2.00)

Lille se qualifie à Lyon (2.35)

Reims se qualifie à Toulouse (2.05)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 22.16

