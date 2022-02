PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - Qarabag du 17 février - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Marseille bat Qarabag par au moins deux buts d'écart (1.80)

Marseille doit profiter de ce bon tirage pour atteindre les 1/8 de finale de la Ligue Europa Conférence. Les Azerbaïdjanais de Qarabag ont terminé deuxièmes de leur groupe devant les Chypriotes de Nicosie et les Kazakhs d'Almaty mais ont lourdement chuté (3-0) à Bâle. Sur le papier, il n'y a pas photo entre les deux effectifs et l'OM, bien que meilleure à l'extérieur, a largement les armes pour s'imposer facilement à domicile. Avec les Milik, Bakambu, Payet, Under et autre Gerson, les Olympiens partent logiquement ultra-favoris face à Qarabag mais ont tout intérêt à se mettre à l'abri dès ce soir au Vélodrome avant un déplacement traquenard en Azerbaïdjan. Je suis tellement confiant que je vous propose de parier sur un succès avec au moins deux buts d'écart. Vu l'efficacité actuelle de Milik (voire la rubrique "buteur du jour") vous devriez doubler votre mise... ou presque !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Pari sûr : Marseille gagne (1.30)

Pari de folie: Marseille gagne, Payet et Milik marquent (4.20)

Buteur: Milik (1.78)

MyMatch : Marseille gagne par au moins deux buts d'écart et Milik marque (2.40)

