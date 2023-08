PRONOS PARIS RMC Les paris sur Metz – Marseille du 18 août – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille ne perd pas à Metz et les deux équipes marquent (1.92)

L’Olympique de Marseille est dans l’obligation de vite se reprendre malgré son élimination précoce en Ligue des Champions. Si les Phocéens sont très largement favoris, ce match à Saint-Symphorien n’a rien de facile, après avoir puisé beaucoup d’énergie mardi au Vélodrome. Marcelino va devoir faire tourner son effectif mais dispose d’un banc suffisamment fourni pour voir ses joueurs réaliser une belle prestation. En face, Metz doit vite se relever après le lourd revers subi contre Rennes la semaine dernière (1-5). Les Grenats auront à cœur de briller à domicile et peuvent toujours compter sur leur attaquant vedette : Georges Mikautadze. Pouvant profiter de la fatigue dans les rangs olympiens, les Messins ont les arguments pour obtenir un résultat positif ce soir. Marseille ne devrait pas perdre mais un nul est tout à fait probable.

Pariez sur Metz – Marseille ici !

Les autres pronostics :

Le pari sûr : Marseille ne perd pas et plus de 1,5 but dans le match (1.42)

Le pari de folie : match nul (3.90)

Le buteur : Mikautadze (3.15)

Le Mymatch : nul à la mi-temps, les deux équipes marquent et Marseille ne perd pas (4.60)

Les autres options :

Valence bat Las Palmas (1.80)

Leeds bat West Bromwich (1.90)

Istanbulspor bat Kayserispor (2.10)

Cote totale des quatre paris du jour : 13.79