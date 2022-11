PRONOS PARIS RMC Les paris sur Mexique - Pologne du 22 novembre - CDM 2022

Notre pronostic : match nul (3.00) !

Le Mexique fait partie des habitués de la Coupe du Monde. La Tri va disputer le 17ème mondial de son histoire, le huitième consécutif. Placés dans le groupe C en compagnie de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite et de la Pologne, l'adversaire du soir, les Mexicains rêvent d'aller chercher une neuvième qualification de suite pour les huitièmes de finale. En face, la Pologne, portée par la star du Barca Robert Lewandowski, reste sur une triste série de huit défaites sur les onze derniers matches dans le tournoi. L'ancien bavarois a terminé meilleur buteur des qualifications mais il n'a toujours pas débloqué son compteur en phase finale. Je m'attends à un match équilibré, avec des buts de chaque côté et je me dis que cette rencontre pourrait bien se terminer sur un score de parité (3.00) !

Les autres pronostics sur Mexique - Pologne :

Le pari sûr : le Mexique ne perd pas (1.40)

Le pari du jour : 1N, les deux marquent (2.55)

Le buteur : Robert Lewandowski (2.65)

Le MyMatch : match nul, Lewandowski et Jimenez buteurs (21.00)

Pariez sur Mexique - Pologne ici