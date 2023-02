PRONOS PARIS RMC Les paris sur Milan AC - Tottenham du 14 février - Ligue des Champions

Notre pronostic : Milan ne perd pas, les deux équipes marquent (2.25) !

Les Milanais ont enfin retrouvé des couleurs ! La trêve Coupe du Monde a fait beaucoup de mal aux partenaires d'Olivier Giroud qui restaient sur une triste série de sept matches sans victoire (et quatre défaites consécutives), série interrompue le week-end dernier contre le Torino grâce à un but de l'international français. Tottenham, de son côté, a retrouvé des couleurs ces derniers temps mais vient de rechuter lourdement à leicester (4-1). Difficile donc de dégager un favori dans ce duel italo-anglais. Mon conseil : miser sur le 1N (Milan ne perd pas) avec les deux équipes qui marquent car les deux défenses sont assez fébriles actuellement et offensivement ces deux clubs possèdent des joueurs de grande qualité (2.25) ! Fiabilité : 78%

Les autres pronostics sur Milan AC - Tottenham :

Pari sûr : Milan ne perd pas contre Tottenham (1.41)

Pari du jour : victoire du Milan AC (2.55)

Buteur : Giroud (3.00)

MyMatch : Milan ne perd pas, Giroud et Kane buteurs (8.50)

