PRONOS PARIS RMC Les paris sur Monaco - Braga du 17 mars - Ligue Europa

Notre pronostic: Monaco bat Braga (1.52)

Même si leurs derniers résultats ne plaident pas en leur faveur (une victoire à Marseille et quatre défaites en cinq rencontres toute compétition confondue), je suis convaincu que les Monégasques sont capables de s'imposer et même de se qualifier pour les 1/4 de finale de la Ligue Europa face à Braga. Le 4e du championnat portugais a perdu 60 % de ses dix derniers matches à l'extérieur, n'a pas vraiment l'expérience européenne suffisante pour poursuivre son parcours et avait chuté 2-0 à Tiraspol le 17 février avant de renverser la tendance devant son public. J'espère que l'ASM saura faire aussi bien, voire mieux, que les Moldaves. Alors banco sur la "remontada" de Monaco !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 70 %

Les autres pronostics sur Monaco - Braga :

Pari du jour : Monaco bat Braga par au moins deux buts d'écart (2.20)

Pari de folie jour: Monaco élimine Braga (2.85)

Buteur: Ben Yedder (2.00)

MyMatch : Monaco gagne, plus de 2,5 buts, Ben Yedder buteur (2.90)

Les autres options :

Porto ne perd pas à Lyon (1.60)

Marseille ne perd pas à Bâle (1.33)

Rennes ne perd pas contre Leicester (1.27)

La Roma bat Vitesse Arnhem (1.50)

Feyenoord bat le Partizan Belgrade (1.40)

Cote totale pour les six paris sûrs: 8.63

Pariez sur Monaco - Braga ici